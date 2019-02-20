مادورو يدعو غوايدو للاحتكام إلى الانتخابات لإنهاء الأزمة السياسية في فنزويلا

دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو، لإعلان الانتخابات في البلاد.

مكسيكو- سبوتنيك. وقال مادورو في حديث أمام خريجي جامعة طبية، بث على تويتر: "لماذا (غوايدو) لا يدعو إلى انتخابات، لنتخلص منه عبر التصويت الشعبي؟".



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وأضاف: "دعوا المهرج الذي نصب نفسه رئيسا إلى إجراء انتخابات، لنتخلص منه عبر التصويت".





جدير بالذكر، أن ا لأزمة السياسية في فنزويلا تفاقمت بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي، زعيم المعارضة، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.

فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة.





ومن جانبه أعلن مادورو أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفاً رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة.

واعترفت فرنسا إلى جانب ألمانيا، وإسبانيا وبريطانيا وهولندا رسميا بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيسا مكلفا إلى حين إجراء انتخابات، في حين أيدت كل من روسيا والصين وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو.