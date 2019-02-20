مادورو يأمل في دعم شعوب العالم حال التدخل العسكري في فنزويلا

اعتبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه في حال التدخل العسكري في البلاد، فإن "شعوب العالم" ستساعد فنزويلا

قال مادورو خلال خطاب أمام خريجي الجامعة الطبية: "لن يقاتل الشعب الفنزويلي فقط، أنا متأكد من أن شعوب العالم ستثور وستقاتل معا في فنزويلا".

ودعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو ، لإعلان الانتخابات في البلاد.

إن الأزمة السياسية في فنزويلا تفاقمت بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي، زعيم المعارضة، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.

فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة.

ومن جانبه أعلن مادورو أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفاً رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة.