رئيس وكالة الفضاء الروسية: لا أعتزم زيارة أمريكا

قال رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" دميتري روغوزين، إنه لا يعتزم زيارة الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن هذه الزيارة غير ممكنة.

موسكو — سبوتنيك . وقال روغوزين للصحفيين، اليوم الأربعاء 20 فبراير / شباط: "زيارة الولايات المتحدة غير ممكنة، لا توجد إمكانية لذلك أو رغبة".

وأكد نائب رئيس العلاقات الخارجية بوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بوب جاكوبس، الشهر الماضي، استعداد مدير الوكالة جيم برايدينستاين، لزيارة روسيا أو قاعدة بايكونور الفضائية الروسية خلال الأشهر المقبلة، بعد أن طلب الجانب الأمريكي تأجيل الزيارة المزمعة لرئيس" روس كوسموس" ديمتري روغوزين إلى الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، قال مدير وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، جيم برايدينشتاين، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إنه ألغى دعوة روغوزين إلى الولايات المتحدة، وهو ما يتوافق مع رؤية أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، المعارضين لهذه الزيارة، في حين صرحت "روس كوسموس" بأنها لم تتلق إخطارا رسميا من وكالة "ناسا" بإلغاء الزيارة.