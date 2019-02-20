تعليقا على استقالة جنرال... القسام: عملية "حد السيف" لا تزال تسقط رؤوس الاحتلال

قالت كتائب "الشهيد عز الدين القسام"، إن الفشل الكبير للاحتلال والذخر الأمني لدى المقاومة في عملية "حد السيف" لا تزال أصداؤه تسقط رؤوسًا ذاقت طعم الخزي والفشل أمام المقاومة.

وأكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، في تغريدات عبر تطبيق "تيلغرام" الأربعاء أن استقالة قائد وحدة "سييرت متكال"، يأتي كنتيجة مباشرة لعملية "حد السيف"، التي أعقبت تسلل قوة إسرائيلية خاصة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة، أواخر العام الماضي. وذلك بحسب وكالة "سما".

© AFP 2018 / Menahem Kahana واقعة عسكرية إسرائيلية لم تحدث منذ ربع قرن

وشدد أبو عبيدة على أن "ستظل غزة وشعبها قاهرة للغزاه وأيقونة للنصر والصمود".وقال أبو عبيدة "أسقطت المقاومة وصمود شعبنا من ورائها (وزير الجيش السابق أفيغدور) ليبرمان، وها هي اليوم تسقط قائد وحدة "السييرت متكال" كنتيجة مباشرة لعملية حد السيف". وكانت عناصر من كتائب القسام اشتبكت مع قوة إسرائيلية خاصة شرقي خان يونس، في الحادي عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ما أدّى لمقتل قائدها وإصابة آخرين بحسب الاعتراف الإسرائيلي.

ويشار إلى أن رئيس وحدة قيادة الأركان "سييرت متكال"، الجنرال منشيه حاي، قدم استقالته أمس الثلاثاء، على خلفية فشل العملية في سابقة لم تحدث من 23 عاما.