ردا على العقوبات الأمريكية... موقع استخباراتي: ردود إيرانية جاهزة

قال موقع استخباراتي عبري إن الحكومة الإيرانية تحاول إيجاد طرق جديدة لمواجهة الحظر الاقتصادي الأمريكي على بلادها.

ذكر الموقع الاستخباراتي العبري "ديبكا"، مساء اليوم، أن الطاقم الأمني العسكري الإيراني يعقد اجتماعات مكثفة لبحث كيفية الرد على فرض الولايات المتحدة الأمريكية لعقوبات على طهران.

© Sputnik . Mikhael Klimentyev روحاني: أمریكا توظف كافة إمكانیاتها ضد الشعب الإیراني