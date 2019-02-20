ردا على العقوبات الأمريكية... موقع استخباراتي: ردود إيرانية جاهزة

ذكر الموقع الاستخباراتي العبري "ديبكا"، مساء اليوم، أن الطاقم الأمني العسكري الإيراني يعقد اجتماعات مكثفة لبحث كيفية الرد على فرض الولايات المتحدة الأمريكية لعقوبات على طهران.
وأكد الموقع الاستخباراتي العبري في تقريره المطول أن المباحثات المهمة التي أديرت خلال الأيام الماضية، والتي اشترك فيها روحاني نفسه، تتعلق بمدى الحديث عن ردود أفعال طهران تجاه تلك العقوبات الأمريكية على إيران، وبأن الحل يدور حول حل عسكري، كفرضية أولى، أو حل نووي كفرضية ثانية، أو الاثنين معا كفرضية ثالثة.
ويدور الحل الإيراني للرد على العقوبات الأمريكية حول التخطيط لاستهداف القوات الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط، وبأن أولى الأهداف المحتملة هي قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في مدينة الأنبا شمالي العراق، القريبة من الحدود العراقية السورية.
وأوضح الموقع الإلكتروني العبري أن إيران تخطط لمواجهة إسرائيلية أمريكية إيرانية ثلاثية.
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