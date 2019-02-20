ترامب يهاجم الإعلام: كل من عرفتهم "مفلسون"

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما على وسائل الإعلام، متهما إياها بأنها وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمانة.

وتهاجم العديد من وسائل الإعلام الأمريكية ترامب منذ انطلاق حملته الانتخابية وحتى بعد وصوله إلى البيت الأبيض، وكان أبرزها المشادة الكلامية بينه وبين مراسل شبكة "سي إن إن" جيم أكوستا، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

The Press has never been more dishonest than it is today. Stories are written that have absolutely no basis in fact. The writers don’t even call asking for verification. They are totally out of control. Sadly, I kept many of them in business. In six years, they all go BUST! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 20, 2019

وكتب ترامب على "تويتر" اليوم الأربعاء، "وصلت وسائل الإعلام إلى مستويات غير مسبوقة في انعدم الأمانة هذه الأيام"، مشيرا إلى أنها تكتب قصصا خبرية لا تستند إلى أية حقائق على الإطلاق.

“The Washington Post ignored basic journalistic standards because it wanted to advance its well-known and easily documented biased agenda against President Donald J. Trump.” Covington student suing WAPO. Go get them Nick. Fake News! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 20, 2019

واستطرد "كتاب الأخبار لا يبذلون جهدا للوصول إلى الحقيقة حتى بالاتصال للسؤال على مصدر المعلومة"، مضيفا: "كل الأمور خرجت عن السيطرة بصورة كاملة، وللأسف، التقيت العديد من الصحفيين في مجال الأعمال في السابق، فعلى مدى 6 سنوات وجدت أنهم جميعا مفلسون".

The New York Times reporting is false. They are a true ENEMY OF THE PEOPLE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 20, 2019

وانتقد ترامب في تدوينة أخرى، صحيفة "واشنطن بوست"، وقال إنها تتجاهل قواعد الصحافة، وتريد أن تواصل تحيزها ضد الرئيس"، بينما اعتبر أن صحيفة "نيويورك تايمز" العدو الحقيقي للشعب الأمريكي، مشيرا إلى أنها تنشر أخبارا كاذبة.