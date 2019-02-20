الناتو يعتبر تهديدات روسيا بحق الحلفاء غير مقبولة

أعلن نائب المتحدث باسم حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بيرس كازاليت، اليوم الأربعاء، أن الحلف يعتبر تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الموجهة ضد الحلفاء غير مقبولة.

بروكسل — سبوتنيك. وقال كازاليت لوكالة "سبوتنيك" "لقد أخذنا بعين الاعتبار رسالة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين [للجمعية الفدرالية] اليوم 20 شباط/ فبراير، التصريحات الروسية التي تتضمن تهديدات للحلفاء غير مقبولة، نحن ندعو روسيا للتركيز على تنفيذ معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى".

وأشار إلى أن الناتو "لا يريد حقبة جديد من سباق التسلح".

وأضاف أن برنامج الدرع الصاروخي الخاص بالحلف يتميز بطابع دفاعي بحت، مشيرا إلى أن مواقعه في رومانيا وبولندا لا تنتهك معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى.

وتابع بهذا الصدد "مطالب روسيا تجاه نظام الدرع الصاروخي للناتو محاولة واضحة لصرف الانتباه عن انتهاكها معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، وهذه المطالب تعتبر قديمة ولا أساس لها من الصحة".

وأوضح أن "الدفاع الصاروخي التابع لقوات حلف شمال الأطلسي يحمل طابعا دفاعيا بشكل حصري"، كما أن "أنظمة "أيجيس" الأرضية" في رومانيا وبولندا تمتثل امتثالا تاما للمعاهدة.

هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، خلال رسالته السنوية للجمعية الفدرالية الروسية، أن الولايات المتحدة تنتهك بشكل صارخ ومباشر معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، بنشرها لوحدات تستخدم في إطلاق صواريخ توماهوك في رومانيا وبولندا.