النمسا مهتمة بأمن إمدادات الطاقة وتستمر في الترويج لمشروع التيار الشمالي

أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، بعد لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن النمسا مهتمة بأمن إمدادات الطاقة وستستمر في الترويج لمشروع التيار الشمالي-2.

وموسكو- سبوتنيك. قال المستشار في مقابلة مع قناة نمساوية، اليوم الخميس: "هو (ترامب) قال بوضوح، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعارض هذا المشروع، ونحن بالفعل نعرف ذلك. نحن نؤيد هذا المشروع لأننا مهتمون بأمن إمدادات الطاقة في النمسا".



أعلن المفوض الأوروبي للطاقة والمناخ، ميغيل أرياس كانيتي، الأربعاء 13 فبراير/شباط، أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن تعديل توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن الغاز.

وكانت المفوضية الأوروبية قد وافقت يوم 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 على مقترحاتها الخاصة بتعديل توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن الغاز.

وأضاف كورتز: "في الاتحاد الأوروبي هناك موافقة إلى حدا ما بشأن هذا المشروع، ونحن سنواصل دعم هذا المشروع. لن تواجهنا مشاكل في شراء الغاز من الولايات المتحدة، ولكن طالما أن السعر في روسيا أفضل من سعر الولايات المتحدة، روسيا أكثر جاذبية لنا كشريك في هذا الأمر، وأعتقد أنه (ترامب)، كرجل أعمال سابق، يستطيع أن يفهم هذا، هنا مصالحنا تختلف فقط".



وأعلنت المفوضية بأن هدفها هو ضمان تطبيق المبادئ الرئيسية لتشريعات الطاقة للاتحاد الأوروبي على جميع خطوط أنابيب الغاز التي تمر عبر الاتحاد الأوروبي منه أو إلى دول ثالثة، بما في ذلك، مشروع خط الأنابيب "التيار الشمالي-2".

We just agreed new rules to ensure that pipelines with third countries comply with EU law — improving the functioning of the EU gas market and strengthening solidarity 👉🏻 https://t.co/7OUwt8RIQf #EnergyUnion pic.twitter.com/vqSra8VYuK — Miguel Arias Cañete (@MAC_europa) ١٢ فبراير ٢٠١٩

ويذكر أن فكرة إدخال تعديلات على توجيه الغاز هي للتأكد من أن جميع خطوط الأنابيب القادمة من دول ثالثة إلىالاتحاد الأوروبي تخضع لقواعد ما يسمى بحزمة الطاقة الثالثة، والتي بموجبها لا يمكن أن يكون بائع الوقود وناقله جهة واحدة، ويجب أن يتيح وصول طرف ثالث إلى ضخ الوقود في الأنابيب.