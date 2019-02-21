بعد أسرها في سوريا... ترامب: لن نسمح بعودة هدى مثنى إلى أمريكا

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عودة الداعشية هدى مثنى إلى أمريكا، مشيرا إلى أنه أصدر تعليمات لوزير الخارجية مايك بومبيو بشأنها.

وسافرت هدى مثنى، 24 عاما، من ولاية ألاباما الأمريكية، إلى سوريا، والتحقت بتنظيم "داعش" الإرهابي، منذ 5 سنوات، وتريد العودة إلى أمريكا في الوقت الحالي.

I have instructed Secretary of State Mike Pompeo, and he fully agrees, not to allow Hoda Muthana back into the Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 20, 2019

وكتب ترامب على "تويتر": "أصدرت تعليمات إلى بومبيو، وهو يوافقني تماما، في عدم السماح لها بالعودة إلى البلاد".

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أمس الأربعاء 20 فبراير / شباط، إن هدى مثنى ليست مواطنة أمريكية، لكن رفض عودتها إلى البلاد، يمكن أن يواجه تحديات قانونية، بحسب ما ذكرته صحيفة "الغارديان" البريطانية.

Hoda Muthan: US says it will not readmit Alabama woman who joined Isis https://t.co/IZ3aoj4Qcv — Gregory McCray (@g_mccray) February 21, 2019

ولفتت الصحيفة إلى أن ترامب أمر بمنع هدى مثنى، التي ولدت في أمريكا، بعدما أعلنت، في تصريحات لها، الأسبوع الماضي، أنها نادمة على الانضمام للتنظيم الإرهابي في سوريا وتريد العودة إلى أمريكا مع طفلها، الذي يبلغ 18 شهرا.

ورغم حديث بومبيو عن تحد قانوني بشأن رفض عودة الداعشية هدى مثنى إلى أمريكا، إلا أنه أشار إلى عدم امتلاكها أسسا تثبت أنها مواطنة أمريكية، وأنها لا تملك جواز سفر أمريكي ولا حتى تأشيرة لدخول البلاد.

BREAKING: US Secretary of State Pompeo Blocks #ISIS Bride Hoda Muthana from returning to US. Says Muthana is not US citizen, has no legal rights.



Muthana was recruited in 2014 while living in Alabama and seeking to return with child brought under ISIS. Statement: pic.twitter.com/d2vZf9zR4M — Joyce Karam (@Joyce_Karam) February 20, 2019

وجدد وزير الخارجية الأمريكي رسالته لكل مواطني الولايات المتحدة الأمريكية بعدم السفر إلى سوريا.

ولفتت "الغارديان" إلى أن القوات الكردية في سوريا، أسرت هدى مثنى، بعدما تركت فرت من آخر معاقل تنظيم "داعش" الإرهابي في شمالي سوريا، مشيرة إلى أنها تريد العودة إلى عائلتها في ولاية ألاباما الأمريكية.