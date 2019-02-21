سليماني: دولة قطعت وأحرقت أحد رعاياها... تريد اليوم بمالها توريط باكستان

أكد قائد "فيلق القدس"، التابع لحرس الثورة الإسلامية الإيرانية، اللواء قاسم سلیماني، بأن إيران ستثأر لدماء شهداء الاعتداء الإرهابي الأخير في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي إيران.

ففي كلمة ألقاها، اليوم الخميس، خلال مراسم أقيمت في مدينة بابُل بمحافظة مازندران شمالي إيران، لإحياء لذكرى شهداء المدينة، قال اللواء سلیماني، إن الحادث الإرهابي الأخير في زاهدان، كان مؤلما جدا، إلا أن رسالتي إلى الشعب الباكستاني المسلم والأبي، وبعض المسؤولين في باكستان هو أننا كنا نتصور بأن باكستان تعتبر إيران عمقها الاستراتيجي؛ وذلك بحسب قناة "العالم".

© AP Photo / UNCREDITED بعد مزاعم عن محاولة اغتياله... ظهور نادر للجنرال الإيراني قاسم سليماني

وأضاف سليماني، لقد أعلنا لقادة باكستان مرارا ودعمنا مكانة باكستان ودورها في المنطقة، إلا أن السؤال الموجه إلى الحكومة الباكستانية هو، إلى أين تتجهون؟.وتابع اللواء سليماني، أن كل جهود المسؤولين في إيران، كانت منصبة على بناء العلاقات، في أعلى مستوى مع باكستان، وينبغي على الشعب الباكستاني الأبي أن يعلم بأن الجذور الحضارية لإيران وباكستان واحدة.وأضاف:

"إن زمرة خائنة تُموّل من قبل السعودية، وتقوم بالاعتداء على جيران باكستان الموثوقين، ولكن هل باكستان غير قادرة على التصدي لهذه الزمرة الإرهابية، البالغ عدد عناصرها ما بين 200 إلى 300؟.

وأوضح قائد "فيلق القدس" الإيراني بأن من رسم هذا المخطط، إنما يسعى لتدمير وتفكيك باكستان، قائلا:

إن دولة قامت بخبث بتقطيع أحد رعاياها إربا، ومن ثم أحرقت جثته تريد اليوم بمالها توريط باكستان مع جيرانها.

وأكد اللواء سليماني، قائلا، إننا لا نهدد، ونتحدث من باب الصداقة مع باكستان، إلا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستثأر بالتأكيد لدماء شهدائها من العملاء وستهاجم هذه الزمرة الخبيثة في أية نقطة كانت.