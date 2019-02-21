إسرائيل تعرض على الهند دعما غير محدود

ذكرت مجلة "يسرائيل ديفينس" الدفاعية العبرية، مساء اليوم الخميس، أن السفير الإسرائيلي الجديد لدى الهند اقترح على نيودلهي عرضا مغريا لا يمكن رفضه، يتعلق بمكافحة الإرهاب.

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وأفادت المجلة الإسرائيلية بأن السفير الإسرائيلي الجديد لدى نيودلهي، الدكتور رون ملخا، قدم عرضا طيبا للهند، يتعلق بمكافحة الإرهاب، خاصة مع توالي العمليات الإرهابية في الهند ، وهو عرض غير المحدود، وذلك في أعقاب العملية الإرهابية في غامو وكشمير، التي قتل فيها ما يزيد عن 40 شخصا.

وأوردت المجلة العبرية أن هناك أصواتا هندية عدة داخل حكومة نيودلهي تريد التعلم من تجربة إسرائيل "الناجحة" ـ على حد وصف المجلة الإسرائيلية، المنشورة باللغة العبرية ـ في مكافحة الإرهاب، والقضاء عليه.

ونقلت المجلة عن الدكتور رون ملخا، السفير الإسرائيلي في الهند، أن كل ما تطلبه حكومة نيودلهي فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، فهو تحت الطلب، وبدون حدود، وبأنه أوضح أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يؤمن بأن الهند شريك استراتيجي ومهم، ويرغب في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.