صاروخ "سويوز" ينجح بنقل القمر الصناعي المصري "إيجبت سات - ايه" إلى مداره

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، اليوم الخميس، أن القمر الصناعي المصري "إيجبت سات - إيه"، الذي تم إنشاؤه في روسيا بطلب من مصر، وصل على متن صاروخ "سويوز" إلى مداره ويعمل بانتظام.

موسكو — سبوتنيك. قال رئيس المكتب الصحفي للوكالة، فلاديمير أوستيمينكو، لـ "سبوتنيك": "وصل القمر الصناعي إلى المدار، وكل شيء يعمل بانتظام، وأجهزة الإرسال تبث، والألواح الشمسية مفتوحة".

© Sputnik . Grigory Sysoev ماذا تريد مصر من قمرها الصناعي الجديد "إيجبت سات إيه"

وأعلن مصدر في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك"، أن الصاروخ "سويوز 2.1 ب" قد تعرض لحالة طارئة عند تشغيل المرحلة الثالثة، مؤكدا في نفس الوقت، أن الوقود في الصاروخ كاف للتعامل مع الوضع وتصحيحه.

وأوضحت المؤسسة الروسية في بيان لها أنه تم توقيع عقد بناء القمر الصناعي بين المؤسسة والهيئة القومية المصرية للاستشعار عن بعد في عام 2016، حيث تبلغ تكلفة هذا القمر الصناعي 100 مليون دولار.

"وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة من كبار المصممين لمناقشة الاستعداد التقني لتنفيذ الأعمال الخاصة بتصنيع القمر الصناعي المصري الجديد "إيجبت سات-إيه".

وأضافت المؤسسة الروسية أن "إيجبت سات" الجديد سيتمتع بخصائص أفضل بالمقارنة مع الأقمار السابقة، فيما يتعلق بوحدة الاستقبال وتحسين الأنظمة البصرية الإلكترونية والمراقبة وزيادة كفاءة الخلايا الشمسية.

وسيعمل "إيجبت سات" الجديد على تكنولوجيا محطة الفضاء الدولية ليحل محل القمر الصناعي المصري من صنع روسي "إيجبت سات-2" الذي قطعت الاتصالات به في أبريل من العام الماضي.