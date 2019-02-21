صاروخ "سويوز" ينجح بنقل القمر الصناعي المصري "إيجبت سات - ايه" إلى مداره

موسكو — سبوتنيك. قال رئيس المكتب الصحفي للوكالة، فلاديمير أوستيمينكو، لـ "سبوتنيك": "وصل القمر الصناعي إلى المدار، وكل شيء يعمل بانتظام، وأجهزة الإرسال تبث، والألواح الشمسية مفتوحة".
وأوضحت المؤسسة الروسية في بيان لها أنه تم توقيع عقد بناء القمر الصناعي بين المؤسسة والهيئة القومية المصرية للاستشعار عن بعد في عام 2016، حيث تبلغ تكلفة هذا القمر الصناعي 100 مليون دولار.
"وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة من كبار المصممين لمناقشة الاستعداد التقني لتنفيذ الأعمال الخاصة بتصنيع القمر الصناعي المصري الجديد "إيجبت سات-إيه".
وأضافت المؤسسة الروسية أن "إيجبت سات" الجديد سيتمتع بخصائص أفضل بالمقارنة مع الأقمار السابقة، فيما يتعلق بوحدة الاستقبال وتحسين الأنظمة البصرية الإلكترونية والمراقبة وزيادة كفاءة الخلايا الشمسية.
وسيعمل "إيجبت سات" الجديد على تكنولوجيا محطة الفضاء الدولية ليحل محل القمر الصناعي المصري من صنع روسي "إيجبت سات-2" الذي قطعت الاتصالات به في أبريل من العام الماضي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)