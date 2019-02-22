وقال شيريميت "الانقلاب في أوكرانيا، الذي نسقه الأمريكان، جلب للشعب الأوكراني سوء الحظ، بسبب الحرب الأهلية والفقر، لكن بالنسبة لشبه جزيرة القرم، أصبحت نقطة البداية لتكثيف النضال من أجل العودة إلى وطنهم التاريخي، روسيا".
وأضاف "لولا الميدان، لكان من المحتمل أن تبقى شبه جزيرة القرم جزءا من أوكرانيا، كانت ستعود إلى روسيا على أية حال، ولكن الأمر كان سيتطلب عشرات أو حتى مئات السنين. للعودة إلى الوطن الأصلي".
وتدهورت العلاقات بين موسكو والغرب بعد الانقلاب في أوكرانيا وإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا. واتهمت الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى موسكو بالتدخل وفرضت عقوبات ضدها. وردت روسيا بالتوجه نحو استبدال الواردات. وصرح الكرملين مرارًا بأن روسيا لا تشارك في الصراع الداخلي الأوكراني، وعادت شبه جزيرة القرم إلى روسيا بطريقة ديمقراطية — كنتيجة للاستفتاء.
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