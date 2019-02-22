صرح النائب في مجلس الدوما الروسي، من القرم، ميخائيل شيريميت، أن الانقلاب في أوكرانيا، الذي نسقه الأمريكان، سمح بتسريع عملية عودة شبه جزيرة القرم إلى الوطن التاريخي، روسيا.

وقال شيريميت "الانقلاب في أوكرانيا، الذي نسقه الأمريكان، جلب للشعب الأوكراني سوء الحظ، بسبب الحرب الأهلية والفقر، لكن بالنسبة لشبه جزيرة القرم، أصبحت نقطة البداية لتكثيف النضال من أجل العودة إلى وطنهم التاريخي، روسيا".

© Fotolia / Alexabelov القرم ترد على خطط كييف لإجراء مناورات بالقرب من شبه الجزيرة

ووفقا له، عاجلا أم آجلا كانت شبه جزيرة القرم ستعود إلى روسيا، لكن هذا سيتطلب عقودا من النضال المستمر.

وأضاف "لولا الميدان، لكان من المحتمل أن تبقى شبه جزيرة القرم جزءا من أوكرانيا، كانت ستعود إلى روسيا على أية حال، ولكن الأمر كان سيتطلب عشرات أو حتى مئات السنين. للعودة إلى الوطن الأصلي".

وتدهورت العلاقات بين موسكو والغرب بعد الانقلاب في أوكرانيا وإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا. واتهمت الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى موسكو بالتدخل وفرضت عقوبات ضدها. وردت روسيا بالتوجه نحو استبدال الواردات. وصرح الكرملين مرارًا بأن روسيا لا تشارك في الصراع الداخلي الأوكراني، وعادت شبه جزيرة القرم إلى روسيا بطريقة ديمقراطية — كنتيجة للاستفتاء.