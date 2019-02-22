بيلاروسيا إلى جانب روسيا في حال نشرت واشنطن صواريخ في أوروبا

أكد رئيس بيلاروس، الكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة أنه في حال نشرت واشنطن صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا فان مينسك الى جانب موسكو ستخطط لوضع اجراءات رد.