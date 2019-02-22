الخارجية الروسية: أمريكا تمنع خروج المدنيين من مخيم "الركبان" في سوريا

وأكدت زاخاروفا أن الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولي الإنساني بمنعها خروج المدنيين من الممرات الإنسانية، مؤكدة أن معظم سكان المخيم يريدون المغادرة.

وأعلن رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع الذاتي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، الثلاثاء الفائت أن الحكومة السورية وبالتعاون مع روسيا قررت فتح ممرين إنسانيين لخروج اللاجئين من مخيم الركبان إلى أماكن إقامة أخرى.

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، في وقت سابق أن اللاجئين في مخيم الركبان أكدوا أنه يتم احتجاز أغلبهم بشكل قسري في المخيم من قبل مسلحين مدعومين من قبل الولايات المتحدة.

ودعا ممثل وزارة الدفاع الروسية الجانب الأمريكي، والمسلحين المدعومين من قبل واشنطن في التنف "للكف عن الاحتجاز القسري في المخيم على الأقل النساء والأطفال، وهم الأكثر تضرراً من البرد والأمراض، وسوء التغذية"، مؤكدا أنه "سيتم منحهم كل المساعدات اللازمة".

يشار إلى أن اليونيسف، ووكالات الأمم المتحدة في سوريا، تواصل الدعوة إلى حل آمن وطوعي وطويل الأمد، لمساعدة العائلات في الركبان، سواء من خلال تسهيل العودة الطوعية إلى منازلهم أو إلى أي مكان يختارونه، مع الحفاظ على أمانهم وكرامتهم.