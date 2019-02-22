نيجيريا: أكثر من 72 مليونا يدلون بأصواتهم غدا

أعلن رئيس المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات النيجيرية محمود يعقوبو أن عدد الناخبين المتوقع الإدلاء بأصواتهم غدا في الانتخابات البرلمانية والرئاسية أكثر من 72 مليون شخص.

أبوجا — سبوتنيك. وقال يعقوبو خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "غدا يدلي 72 مليون و775 ألف، و502 نيجيريا بأصواتهم لانتخاب رئيسهم ونوابهم في البرلمان".

وأكد يعقوبو "اكتملت كافة التجهيزات لفتح أبواب الاقتراع في أنحاء البلاد غدا في تمام الثامنة بالتوقيت المحلي لنيجيريا".

© Sputnik . Sarah Noreldin انتخابات الرئاسة في نيجيريا

ورحب يعقوبو بحضور ممثلي وسفراء دول أوروبية وأفريقية للمؤتمر الصحفي، الأخير قبيل ساعات من فتح مراكز الاقتراع، في أضخم بلد أفريقي من حيث عدد السكان.

وأضاف يعقوبو "لدينا 73 مرشحا رئاسيا، بينما سوف يختار الناخبون غدا 109 نواب في مجلس الشيوخ من أصل 1880 مرشحا، وكذلة 360 لمجلس النواب، من أصل 1631 مرشحا".

ومن المقرر إجراء الانتخابات في الولايات ال36 بالإضافة إلى مقاطعة العاصمة أبوجا، بإجمالي 176973 موقعا داخل البلاد.

© Sputnik . sarah noreldin انتخابات الرئاسة في نيجيريا

ولفت يعقوبو إلى أن المفوضية "استخدمت 825533 ألف موظف ومتطوع لتغطية حاجات الانتخابات، ونشرت 80 ألف عربية و995 قاربا لنقل مستلزمات مراكز الاقتراع برا وبحرا في أنحاء البلاد".

وحول مراقبة المجتمع الدولي للانتخابات، قال يعقوبو "هناك 36 منظمة دولية نشرت نحو 73 ألف مراقب".

بينما أعلن القائد العام لجهاز الشرطة النيجيري، محمد آدامو، أنه سيتم تأمين الناخبين وأوراق الاقتراع وكافة المستلزمات لإتمام سير العملية الانتخابية غدا بسلام.

وقال آدامو خلال المؤتمر: "سوف نحمي الناخبين وكذلك أوراق الاقتراع وكافة المستلزمات لانتهاء العملية الانتخابية بشكل جيد تماما".

وأضاف: "بعد انتهاء عملية الاقتراع سوف نؤمن نقل كافة أوراق التصويت بشكل آمن لمركز النتائج الوطني".

وأشار إلى أنه "ليس من شأننا لمن يصوت الناخبون بل عملنا هو تأمين هذه العملية بالكامل".