زعيم كوريا الشمالية يفصح عن سبب الذي يدفعه للتخلي عن برنامجه النووي

أعلن زعيم كوريا الشمالية ،كيم جونغ أون،أنه يعتزم التخلي عن برنامج الأسلحة النووية من أجل أطفاله، وجاء ذلك وفقا ما نقلته وكالة "رينهاب" الكورية الجنوبية عن الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أندرو كيم.

© AP Photo / Pyongyang Press Corps Pool كيف عاقب زعيم كوريا الشمالية 70 شخصا عارضوا التقارب مع أمريكا

ونقلت الوكالة الكورية الجنوبية حديث الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الذي قال "بومبيو سأل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون: هل تنوي حقا نزع السلاح النووي ؟ أجاب زعيم كوريا الشمالية على النحو التالي: "أنت تعرف ، أنا، أب وزوج ، لدي أطفال ، وأنا لا أريد لأطفالي أن يحملوا في حقائبهم أسلحة نووية لكي يعيشوا حياتهم".

وستعقد القمة الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في الفترة من 27 إلى 28 شباط / فبراير في هانوي، و بالإضافة إلى نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، ستناقش الولايات المتحدة وكوريا الشمالية اتفاقات سلام دائمة، وإمكانية رفع العقوبات والتعاون الاقتصادي، بالإضافة إلى قضايا أخرى.

وعقدت القمة الأولى بين الرئيس الأميركي والزعيم الكوري الشمالي في حزيران/يونيو عام 2018 حيث أكد الطرفان التزامهما بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وأعرب نائب وزير الخارجية الروسي، إيغور مورغولوف، ونظيره الصيني كون شوان، خلال اجتماع الأسبوع الماضي، عن أملهما في نجاح القمة الثانية بين قادة كوريا الشمالية والولايات المتحدة ، فضلا عن استعدادهما لبذل جهود مشتركة لتعزيز التسوية السياسية في شبه الجزيرة الكورية، وجاء ذلك وفق بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الصينية، يوم الثلاثاء.

وتبنى الزعيمان الشمالي كيم يونغ أون والجنوبي مون جيه إن، عقب لقاء قمة عقداه في قرية الهدنة الحدودية بانمونجوم ، في نيسان/أبريل من العام الماضي، إعلانا أكدا فيه نيتهما السعي إلى نزع السلاح النووي الكامل في شبه الجزيرة الكورية، وتحسين العلاقات الثنائية والسعي من أجل الرخاء المشترك وإعادة التوحيد البلدين على أساس سلمي.