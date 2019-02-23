"الدفاع السويدية" تشكو سلوك "سوخوي 27"

رأت السويد أن طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الروسي "تصرفت على نحو غير مقبول".

وقالت وزارة الدفاع السويدية إن مقاتلة روسية من طراز "سوخوي 27" (سو-27) اقتربت من طائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو السويدي بشكل غير جائز، حيث بلغت المسافة الفاصلة بين الطائرتين 20 مترا.

واعتبر وزير الدفاع السويدي بيتير هولتكفيست أن المقاتلة الروسية "سلكت سلوكا غير مقبول".

وقال وزير الدفاع السويدي إن الحادث وقع في بداية الأسبوع الجاري وإن القوات المسلحة (السويدية) أخطرت الحكومة (السويدية) بأن المقاتلة الروسية اقتربت من الحدود السويدية حتى أصبحت المسافة بينها وحدود السويد أقل من 20 مترا.

وذكر الراديو السويدي نقلا عن هولتكفيست "أننا نعتبر هذا السلوك استفزازيا"، مشيرا إلى أن ذلك لم يكن أول حادث من هذ النوع.