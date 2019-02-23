إيران تطلق صاروخ كروز في المناورات البحرية بمضيق هرمز

أطلقت الغواصات الإيرانية، اليوم السبت، صاروخ كروز في اليوم الثاني من المناورات البحرية الواسعة "الولاية 97"، التي تجريها القوات المسلحة في مضيق هرمز.

ووفقا لوكالة "أنباء فارس" الإيرانية، "تم "إطلاق صاروخ "قادر" في اليوم الثاني من مناورات ولاية 97 في مضيق هرمز وتدمير الهدف البحري المستهدف".

© Sputnik . Said Tsarnaev وسط مشاركة مدمرة وغواصة للمرة الأولى... انطلاق مناورات إيرانية للتدرب على حرب حقيقية

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها الغواصات الإيرانية لصواريخ كروز خلال تدريبات البحرية الإيرانية في الخليج.

وكانت المناورة الإيرانية الكبرى "الولاية 97" التي تحمل شعار "يا زهراء" انطلقت فجر أمس الجمعه، بالاستعراض البحري لأنواع وحدات سطحية وتحت سطحية والطيران في بحر عمان. وتستمر هذه المناورة ثلاثة أيام حيث تشارك فيها أكثر من 100 قطعة بحرية لسلاح البحر الإيراني، تشمل بارجات هجومية ومدمرات قاذفة الصواريخ ولوجستية، وغواصات ثقيلة وخفيفة وبرمائيات وطائرات ومروحيات بقيادة حاملة مروحيات "خارك"؛ بحسب وكالة "إرنا".

وتجري مناورة "الولاية 97" البحرية الكبرى للقوة البحرية للجيش في منطقة تبلغ مساحتها مليوني كيلومتر مربع من مضيق هرمز وسواحل مكران وبحر عمان وشمال المحيط الهندي إلى مدار 10 درجات شمال هذا المحيط.

وكان قائد سلاح البحر للجيش الإيراني، الأدميرال حسين خانزادي، قد أعلن إطلاق صواريخ من الغواصات الإيرانية لأول مرة في المناورة الكبرى "الولاية 97". وأضاف الأدميرال حسين خانزادي، أن هذه المناورات تتضمن أربعة مراحل.

وقال: في المرحلة الأولى من المناورات، تقوم القطع البحرية فوق السطح والغواصات والمروحيات وكافة المعدات والأسلحة بالاستعراض العسكري للاستعداد للانتشار في المرحلة الثانية.

وأضاف الأدميرال خانزادي: في الخطوة الثانية، ومن أجل التدريب على حرب بحرية حقيقية، تعمل جزء من القوات كعدو افتراضي، وقال: إن جزء كبير من هذا التمرين يخصص لاستعادة المناطق الساحلية المحتلة من قبل العدو الفرضي، وتنفيذ عمليات في البحر والبر لمنع تسلل أي تهديد لسواحل الجمهورية الإسلامية الإيرانية.