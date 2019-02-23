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20:55 23 فبراير/ شباط 2019
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    انتخابات الرئاسة والبرلمان في نيجيريا

    نيجيريا... مراكز الاقتراع في الانتخابات العامة تغلق أبوابها

    © REUTERS / TIFE OWOLABI
    العالم
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    أغلقت مراكز الاقتراع في الانتخابات النيجيرية العامة أبوابها، مساء اليوم السبت 23 فبراير/ شباط، بعد يوم حافل شارك فيه الناخبون لاختيار الرئيس وأعضاء المجلس الوطني (البرلمان).

    أبوجا — سبوتنيك. وأعلنت المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات أن أكثر من 92 في المئة من مراكز الاقتراع فتحت أبوابها حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم.

    وقال المفوض والمتحدث باسم المفوضية فستوس أوكوي، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت: "حتى الآن نحن راضون عن سير العملية الانتخابية على الرغم من كافة الصعاب، التي واجهتنا اليوم".

    انتخابات الرئاسة والبرلمان في نيجيريا
    © REUTERS / TIFE OWOLABI
    فتح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية والتشريعية في نيجيريا
    وأضاف أوكوي: "بعض مراكز الاقتراع لم تفتح أبوابها في الوقت المحدد، ونحو 92.72 في المئة من مراكز الاقتراع فتحت أبوابها حتى اللحظة".

    وتابع أوكوي: "المفوضية تلقت تقارير عن وقوع أعمال عنف في بعض المناطق خلال عملية الاقتراع، خاصة في ولاية ريفر حيث تلقينا تقارير عن وقوع أعمال عنف من منظمات مدنية".

    فيما قال رئيس المركز الصحفي للمفوضية روتيمي أويكانمي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك: "نعم وجهنا بمد فترة التصويت في بعض مراكز الاقتراع، التي فتحت متأخرة عن الموعد المحدد بنفس عدد الساعات التي تأخرت فيها عملية الاقتراع".

    وكان من المقرر فتح أبواب مراكز الاقتراع لاستقبال ما يزيد عن 72 مليون ناخب نيجيري في تمام الثامنة صباحا، وحتى الثانية ظهرا، بالتوقيت المحلي، إلا أن عدد من هذه المراكز ظل مفتوحا حتى السادسة مساء.

    وأوضح أويكانمي: "بعض المراكز تأخرت 3 ساعات عن الثامنة، بحسب تقارير رسمية وردت للمفوضية وجرى التحقق منها، وسوف نمد ساعات التصويت 3 ساعات في المقابل بعد الموعد المقرر وهو الثانية ظهرا".

    وشدد أويكانمي: "صندوق الاقتراع سيظل مفتوحا حتى تصويت آخر ناخب متواجد في الصفوف أمامه".

    وبحسب تقرير المفوضية، فتح 67.91 في المئة فقط من مراكز الاقتراع حول البلاد أبوابه في الساعة المحددة، بينما فتح 16.96 في المئة بعد العاشرة صباحا، أي بعد ساعتين من الموعد المحدد.

    ويختار الناخبون النيجيريون في هذه الانتخابات رئيسا للبلاد، و109 أعضاء في مجلس الشيوخ، وكذلك 360 لمجلس النواب.

    ويتنافس الرئيس الحالي زعيم حزب المؤتمر التقدمي محمد بخاري، مع 72 مرشحا آخر، أبرزهم زعيم المعارضة وحزب الشعب الديمقراطي عتيقو أبو بكر.

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    فتح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية والتشريعية في نيجيريا
    الكلمات الدلالية:
    أخبار نيجيريا, الانتخابات الرئاسية, محمد بخاري, نيجيريا
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