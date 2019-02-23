مادورو يعلن عن قطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع كولومبيا

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم السبت، عن قطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع كولومبيا.

وقال مادورو " لقد تحملت لفترة طويلة من أجل الشعب الكولومبي الذي يعيش بيننا… لقد اتخذت القرار بقطع جميع العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع كولومبيا…". مشبها الرئيسي الكولومبي، إيفان دوكي، "بالشيطان في جسد".

ويشار إلى أن الرئيس الفنزويلي ظهر، في وقت سابق من اليوم، أما العديد من مؤيديه الذين خرجوا إلى الشوارع لدعمه، حيث تم بث كلمته عبر موقع "تويتر".

وتصاعد الموقف في فنزويلا التي تعصف بها الأزمات منذ 23 كانون الثاني/يناير حينما أعلن خوان غوايدو نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت العام الماضي وفاز فيها نيكولاس مادورو.

واعترفت العديد من الدول بغوايدو رئيسا مؤقتاً، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، في حين رفضت عدة دول أخرى مثل روسيا والصين والبرازيل والمكسيك الاعتراف به، وأعلنت دعمها لمادورو، الذي بدوره اتهم واشنطن بتدبير انقلاب ضده.