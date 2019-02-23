بعد دعوة ترامب... بولتون يوجه رسالة للجيش الفنزويلي

وجه مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، رسالة للجيش الفنزويلي، قال فيها إن الوقت قد حان للسماح للمساعدات الإنسانية بدخول البلاد، مشيرا إلى أن واشنطن تمد الشعب الفنزويلي باحتياجاته الضرورية.

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية منذ 23 يناير / كانون الثاني الماضي، عندما أعلن رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو نفسه رئيسا انتقاليا، بينما يؤكد الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، أنه الرئيس الشرعي للبلاد.

The U.S. has provided critically needed aid for the people of Venezuela. Now is the time for Venezuelan military allow to aid through the border. As Interim President Guaido said today “Those who accompany us to save the lives of Venezuelans are true patriots.” https://t.co/Ha3PZFBjoF — John Bolton (@AmbJohnBolton) February 23, 2019

وكتب بولتون على "تويتر": اليوم السبت 23 فبراير / شباط: "نطالب الجيش الفنزويلي بالسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى الشعب الفنزويلي عبر الحدود"، مشيرا إلى قول غوايدو، في وقت سابق اليوم: "من يقفون معنا هم المواطنون الأصليون فعليا".

Indigenous leader gives lesson in civility to General José Miguel Montoya, in charge of the southern Venezuelan border. Tells him he must stand by the people, not kill them, and that he should call for an end to the usurpation by Maduro and allow aid in. https://t.co/EYOgZKYuqQ — John Bolton (@AmbJohnBolton) February 23, 2019

ونشر مستشار الأمن القومي الأمريكي تدوينة أخرى، أرفق فيه فيديو لمحادثة بين زعيم مواطنين محليين، جنوب شرقي فنزويلا، وأحد القادة العسكريين، طالبه فيها بالوقوف بإنهاء ما أطلق عليه "التمسك بالسلطة" من قبل الرئيس الحالي مادورو.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم السبت، أثناء محاولات المعارضة الفنزويلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى البلاد عبر الحدود الكولومبية والبرازيلية: "أدعو الله بأن يبارك الشعب الفنزويلي".

God Bless the people of Venezuela! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 23, 2019

واعترفت العديد من الدول بغوايدو رئيسا مؤقتاً، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، في حين رفضت عدة دول أخرى مثل روسيا والصين والبرازيل والمكسيك الاعتراف به، وأعلنت دعمها لمادورو، الذي بدوره اتهم واشنطن بتدبير انقلاب ضده.