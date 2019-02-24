مرشحة للرئاسة الأمريكية: سأدعم اتفاق إيران النووي في هذه الحالة

وكتب وارن على "تويتر"، اليوم الأحد 24 فبراير / شباط: "أجهزتنا الاستخباراتية أخبرتنا مرارا وتكرار، أن الاتفاق النووي الإيراني، كان يعمل على منع إيران من امتلاك سلاح نووي".
وتابعت: "إذا واصلت إيران التزامها ببنود الاتفاق، أراهنكم، بأني سأدعم العودة إلى هذا الاتفاق".
وأعلنت وارن، السيناتور الديمقراطية من ولاية ماساتشوستس، يوم 9 فبراير / شباط الجاري، ترشحها رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة الأمريكية، التي من المقرر إجراؤها في نوفمبر / تشرين الثاني 2020، التي من المتوقع أن تخوضها في مواجهة الرئيس الحالي دونالد ترامب، الذي يعارض الاتفاق النووي مع إيران.
Our intelligence community told us again and again: The #IranDeal was working to prevent Iran from obtaining a nuclear weapon. If Iran continues to abide by the terms of the deal, you bet I will support returning to it. https://t.co/In0nVSk7Kg— Elizabeth Warren (@ewarren) February 23, 2019
وكانت إيران ومجموعة الست (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) الوسطاء، قد توصل إلى اتفاق تاريخي حول القضية النووية الإيرانية، يوم 14 يوليو / تموز من عام 2015، إلا أن ترامب أعلن انسحاب واشنطن من الاتفاق، إضافة إلى استئناف العقوبات الأمريكية ضد إيران.
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