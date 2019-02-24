مرشحة للرئاسة الأمريكية: سأدعم اتفاق إيران النووي في هذه الحالة

وعدت مرشحة للرئاسة الأمريكية في 2020، بالعودة إلى اتفاق إيران النووي، الذي أعلن الرئيس الحالي دونالد ترامب الانسحاب منه، قبل أشهر، مشيرة إلى أنها تراهن على هذا الاتفاق.

© Sputnik . Sergei Guneyev ترامب يقول إنه مستعد للتوصل إلى "اتفاق حقيقي" بشأن برنامج إيران النووي

وأعلن ترامب، يوم 8 مايو / أيار الماضي، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني ، الذي تم التوصل إليه عام 2015.

وكتب وارن على "تويتر"، اليوم الأحد 24 فبراير / شباط: "أجهزتنا الاستخباراتية أخبرتنا مرارا وتكرار، أن الاتفاق النووي الإيراني، كان يعمل على منع إيران من امتلاك سلاح نووي".

وتابعت: "إذا واصلت إيران التزامها ببنود الاتفاق، أراهنكم، بأني سأدعم العودة إلى هذا الاتفاق".

وأعلنت وارن، السيناتور الديمقراطية من ولاية ماساتشوستس، يوم 9 فبراير / شباط الجاري، ترشحها رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة الأمريكية، التي من المقرر إجراؤها في نوفمبر / تشرين الثاني 2020، التي من المتوقع أن تخوضها في مواجهة الرئيس الحالي دونالد ترامب، الذي يعارض الاتفاق النووي مع إيران.

Our intelligence community told us again and again: The #IranDeal was working to prevent Iran from obtaining a nuclear weapon. If Iran continues to abide by the terms of the deal, you bet I will support returning to it. https://t.co/In0nVSk7Kg — Elizabeth Warren (@ewarren) February 23, 2019

وكانت إيران ومجموعة الست (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) الوسطاء، قد توصل إلى اتفاق تاريخي حول القضية النووية الإيرانية، يوم 14 يوليو / تموز من عام 2015، إلا أن ترامب أعلن انسحاب واشنطن من الاتفاق، إضافة إلى استئناف العقوبات الأمريكية ضد إيران.