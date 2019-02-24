سيناتور أمريكية: الوضع في فنزويلا لا يمكن الدفاع عنه

يواصل أعضاء الكونغرس الأمريكي تعليقاتهم على تطورات الأوضاع في فنزويلا، مطالبين الرئيس نيكولاس مادورو بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

قالت ديان فينستين، السيناتور الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا، اليوم الأحد 24 فبراير / شباط، إن الوضع في فنزويلا لا يمكن الدفاع عنه، مضيفة: "تدمير المساعدات الإنسانية يجب أن يتوقف في الحال".

The situation in Venezuela is untenable. Destruction of humanitarian assistance must immediately stop and lifesaving food and medicine must be allowed to reach people in need. Any destruction or delay is the fault of the Maduro regime, yet another reason he should resign. — Sen Dianne Feinstein (@SenFeinstein) February 23, 2019

ويرفض مادورو قبول المساعدات الدولية التي يصفها بـ "الذريعة" لبدء تدخل عسكري تقوده الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن فنزويلا ليست بحاجة إلى صدقة، مطالبا بدلا من ذلك بوضع حد للحصار والعقوبات.

وتابعت فينستين، في تدوينة على "تويتر": "يجب السماح بالمساعدات الحياتية للفنزويليين، والسماح بدخول الأدوية للمحتاجين"، مضيفة: "تدمير أو تأخير تلك المساعدات خطأ مادورا، ومبرر آخر يوجب عليه الاستقالة".

The people of Venezuela are enduring a serious humanitarian crisis. The Maduro government must put the needs of its people first, allow humanitarian aid into the country, and refrain from violence against protesters. — Bernie Sanders (@SenSanders) February 23, 2019

ووجه السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، أمس السبت، رسالة إلى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قال فيها إنه يجب عليه وضع احتياجات الشعب الفنزويلي أولا، مشيرا إلى إن الشعب الفنزويلي يواجه أزمة إنسانية خطيرة".

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية منذ 23 يناير / كانون الثاني الماضي، عندما أعلن رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو نفسه رئيسا انتقاليا، بينما يؤكد مادورو، أنه الرئيس الشرعي للبلاد.

ويمارس كبار المسؤولين الأمريكيين وفي مقدمتهم الرئيس دونالد ترامب ضغوطا على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، للتنحي وتسليم السلطة لرئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، إن الشعب الفنزويلي يقف على عتبة التاريخ، بينما هاجم مستشاره للأمن القومي جون بولتون، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وطالب الجيش بالوقوف إلى جانب الشعب.

The U.S. has provided critically needed aid for the people of Venezuela. Now is the time for Venezuelan military to allow aid through the border. As Interim President Guaido said today “Those who accompany us to save the lives of Venezuelans are true patriots.” https://t.co/Ha3PZFBjoF — John Bolton (@AmbJohnBolton) February 23, 2019

ورغم اعتراف غالبية الدول الغربية بغوايدو رئيسا مؤقتا، إلا أن الرئيس الحالي نيكولاس مادورو مازال يملك مقاليد السلطة في فنزويلا.

واعترفت العديد من الدول بغوايدو رئيسا مؤقتا، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، في حين رفضت عدة دول أخرى مثل روسيا والصين الاعتراف به، وأعلنت دعمها لمادورو، الذي بدوره اتهم واشنطن بتدبير انقلاب ضده.