البحرية الإيرانية تنجح في إطلاق صاروخ مضاد للسطح

أعلنت القوات البحرية الإيرانية، اليوم الأحد، أنها نجحت في إطلاق صاروخ مضاد للسطح، في إطار مناورة بحرية.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن غواصة من فئة "غدير" وللمرة الأولى نجحت في إطلاق صاروخ كروز مضاد للسطح، دمرت به الهدف المحدد بنجاح في إطار مناورات القوة البحرية للجيش.

© AP Photo / Amir Kholousi إيران تطلق صاروخ كروز في مضيق هرمز

وأضافت الوكالة "ففي اليوم الثالث من المرحلة النهائية لمناورات الولاية 97، الجارية اليوم، قامت غواصة خفيفة من فئة غدير بإطلاق ناجح لصاروخ كروز مضاد للسطح".

وأضحت الوكالة أنه "بسبب النطاق العملاني المحدود للطوربيدات واحتمال الكشف عن مكان الغواصة حين اطلاق الطوربيد، فقد تم في ظل جهود وإبداعات الخبراء الشباب في القوة البحرية للجيش وصناعات وزارة الدفاع وللمرة الأولى إطلاق صاروخ من عمق البحر نحو الهدف حيث يمكن عبر هذا الطريق استهداف وحدات العدو من دون الكشف عن مكان الإطلاق".

وذكرت أن الغواصات الأخرى التابعة للقوة البحرية الإيرانية، ومنها الغواصات الثقيلة من فئة "طارق" والغواصة "فاتح" الإيرانية بالكامل، تحظى أيضا بهذه الإمكانية.

وكانت المناورة الإيرانية الكبرى "الولاية 97" التي تحمل شعار "يا زهراء" انطلقت أول من أمس الجمعة، بالاستعراض البحري لأنواع وحدات سطحية وتحت سطحية والطيران في بحر عمان.

وتستمر هذه المناورة ثلاثة أيام حيث تشارك فيها أكثر من 100 قطعة بحرية لسلاح البحر الإيراني، تشمل بارجات هجومية ومدمرات قاذفة الصواريخ ولوجستية، وغواصات ثقيلة وخفيفة وبرمائيات وطائرات ومروحيات بقيادة حاملة مروحيات "خارك"، بحسب وكالة "إرنا".

وتجري مناورة "الولاية 97" البحرية الكبرى للقوة البحرية للجيش في منطقة تبلغ مساحتها مليوني كيلومتر مربع من مضيق هرمز وسواحل مكران وبحر عمان وشمال المحيط الهندي إلى مدار 10 درجات شمال هذا المحيط.