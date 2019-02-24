مشروع قانون أمريكي للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السورية

ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن كل من السيناتور تيد كروز وتوم كوتن، من الحزب الجمهوري، قد بادرا بطرح هذا المشروع أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، وبأن الاقتراح يحظى بدعم من أعضاء المجلس من الحزب الديمقراطي، وزعيم الأغلبية في مجلس النواب، ستيني هوير.



© AFP 2018 / Jalaa Marey على خلفية "صواريخ الجولان"... رسالة إسرائيلية جديدة إلى الأسد

وأفادت الصحيفة العبرية بأن الصيغة المقترحة تشير إلى أن الحديث يدور عن مشروع قانون ملزم، وليس تصريحي أو إعلاني، وبأن السياسة الأمريكية هي الاعتراف بإسرائيل كدولة ذات سيادة على مرتفعات الجولان، حيث لا يتوقع أن يواجه المقترح معارضة من الإدارة الأمريكية.وأوردت الصحيفة أن مشروع القانون الأمريكي سيستعرض من خلال بنوده ما أسمته الصحيفة بـ"العدوان السوري" منذ إقامة إسرائيل، في العام 1948، والتموضع العسكري الإيراني في سوريا في السنوات الأخيرة، كما يذكر القانون أيضا أن رؤساء الولايات المتحدة تعهدوا في السابق بأنهم عندما يضعون موقفا بشأن قضية الجولان، سوف تؤخذ في الحسبان الاعتبارات الأمنية الإسرائيلية، وأن إسرائيل ضمت الجولان رسميا، في عام 1981.وينص مشروع القانون على أن أي تطرق أمريكي إلى إسرائيل وكل تعاون بين البلدين مستقبلا، سيشمل مرتفعات الجولان، باعتبارها جزء من إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قدم طلبا قبل شهر إلى مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، قال خلاله: "مرتفعات الجولان مهمة لأمننا، ولن ننسحب أبدا منها"، بيد أن بولتون أمتنع عن التعقيب على تصريحات نتنياهو.