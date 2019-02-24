محاولة اختطاف طائرة متجهة إلى دبي في بنغلاديش

قالت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد 24 فبراير/شباط، إن طائرة متجهة إلى مدينة دبي الإماراتية، تعرضت لمحاولة اختطاف في بنغلاديش.

واضطرت الطائرة، بحسب وكالة "فرانس براس"، للهبوط اضطراريا في مطار "شاه أمانات" بمدينة تشيتاجونغ البنغالية، بعد محاولة لاختطاف الطائرة.

وأوردت الوكالة أن مسلح حاول اقتحام قمرة القيادة الخاصة بالطائرة.

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وقالت صحيفة "غلف نيوز" الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية، إن الطائرة تابعة لخطوط "بيمان" البنغالية، وكانت متجهة من مدينة دكا إلى دبي.

وأشارت الصحيفة الإماراتية إلى أن أحد أفراد طاقم الطائرة، ربما يكون أصيب بالرصاص، وتم إجلاء ركاب الطائرة عنها.

كما قالت الصحيفة إن الخاطفون المشتبه بهم لا يزالوا على متن الطائرة، ولا يزال هناك تفاصيل مرتقبة، حول إذا ما كان بحوزتهم رهائن أم لا.

كما انتشرت الشرطة وكتيبة من التدخل السريع في مطار "شاه أمانات" بمدينة تشيتاجونغ البنغالية.

قامت طائرة متجهة إلى دبي بهبوط اضطراري في تشيتاجونج ببنغلادش بعد محاولة واضحة لإخراج الطائرة. وبحسب ما ورد حاول مسلح غزو قمرة القيادة ، حسب تقارير وسائل الإعلام المحلية.

وأفادت تقارير صحفية أخرى، أن هناك موظف واحد على الأقل لا يزال مع الخاطفين المشتبه بهم.

وقال أحد أعضاء البرلمان البنغالي المحلي في تصريحات تليفزيونية محلية، كان على متن الطائرة، وإن المسلح أطلق النار على أحد أفراد طاقم الطائرة.

وتابع البرلماني شاهد العيان: "أطلق رصاصة واحدة، عندما طارده الطيار، وكان يصرخ قائلا: أريد التحدث إلى رئيس الوزراء".