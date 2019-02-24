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17:57 24 فبراير/ شباط 2019
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    عناصر الجيش الإسرائيلي خلال التدريبات في القاعدة العسكرية تزيليم، في إطار محاكاة لمعركة حقيقة في قطاع غزة، 3 يوليو/ تموز 2018

    ردا على ثغراته الكبيرة... الجيش الإسرائيلي يعقد ورشة "عصف ذهني"

    © AFP 2018 / Menahem Kahana
    العالم
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    كشفت صحيفة عبرية النقاب عن طلب قائد الجيش الإسرائيلي تدشين خطة عسكرية لتحقيق النصر في الحروب المقبلة.

    وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، طلب من قادة ورؤوساء أفرع الجيش الإسرائيلي، إعداد خطة للانتصار في الحروب المقبلة في الشمال والجنوب الإسرائيليين. 

    جندي إسرائيلي جريح بعد استهداف حزب الله في حرب تموز 2006
    © AP Photo / JACOB SILBERBERG
    أخطاء فادحة لمخابرات الجيش الإسرائيلي في حرب لبنان
    وأفادت الصحيفة العبرية بأن رئيس الأركان، سيعقد الأسبوع الأول من شهر مارس/آذار المقبل، ورشة عمل، تستمر 3 أيام، سيشارك فيها طواقم من هيئة الأركان، وكافة قادة الألوية والفرق، وضباط من رتبة عميد فما فوق، موضحة أن هدف هذه الورشة، هو تقديم خطة سنوية، لتحقيق انتصار واضح للجيش الإسرائيلي، على كافة الجبهات، في حال اندلاع الحرب.
    وبحسب الصحيفة العبرية، فإن ورشة العمل هذه، بمثابة البدء في بلورة خطة متعددة السنوات للجيش، ستدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مشيرة إلى أن هذه الورشة بمثابة "عصف ذهني وفكري"، وليست لاتخاذ القرارات، تهدف إلى النقاش والخروج بأفكار مستقبلية، حول انتصار الجيش الإسرائيلي في الحروب المقبلة.
    وأوضحت الصحيفة العبرية أن هذه الورشة، سيترأسها رئيس شعبة الاستخبارات، وقائد لواء التوجيه والتدريب بالجيش، وبعد الخروج بالتوصيات، سيتم تشكيل طواقم خاصة، لصياغة توصيات اللجنة الى خطة عامة سنوية تدخل حيز التنفيذ بالعام 2020.

    وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن الخطة المقترحة يرجح أن تقدم للحكومة الإسرائيلية الجديدة، والتي ستأتي على وقع الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية للكنيست، المقررة، في التاسع من شهر أبريل/نيسان المقبل.

    ولفتت الصحيفة العبرية إلى أنه أمام الجيش الإسرائيلي تحديات من نوع آخر ومختلف، ممثلا في حزب الله اللبناني في الجبهة الشمالية، وحركة حماس في الجبهة الجنوبية، لكونها حركات وجماعات وليست جيوش منظمة.

    وأوردت الصحيفة العبرية أن رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد، الجنرال أفيف كوخافي، طلب حينما بدأ تولي مهام منصبه، الشهر الماضي، من قادة الجيش والأفرع، تقديم تقارير عن الثغرات التي تعتري الساحة العسكرية، معتبرا وجود فجوات داخل الجيش الإسرائيلي.

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    الكلمات الدلالية:
    حزب الله, الجيش الإسرائيلي, رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي, حماس, إسرائيل
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