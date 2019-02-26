غارة خاطئة تقتل 12 من عناصر القوات الشعبية وسط أفغانستان

كابول — سبوتنيك. وأشار بيان صادر عن مكتب حاكم الولاية، اليوم الثلاثاء، إلى أن "الغارة التي شنت بناء على إحداثيات خاطئة أدت لاستشهاد 8 من قوات الانتفاضة الشعبية وإصابة 4 بجروح".
ووصف النائب في البرلمان الأفغاني عن ولاية غزني محمد عارف رحماني، عبر حسابه على "فيسبوك"، الغارة التي نفذتها الطائرات بدون طيار التابعة للقوات الأجنبية بأنها "كارثة مؤلمة" داعياً السلطات لإجراء تحقيق جدي للوقوف على كافة أبعاد الموضوع.
وكتب رحماني في صفحته على فيسبوك: "يمكننا أن نمر بسهولة على هذه الكارثة، شعبنا يريد أن يعلم لماذا وكيف وقعت الحادثة".
وبعد ساعات تجمع السكان والقرويين في المنطقة أمام مبنى القائمقامية احتجاجاً على الغارة ولمطالبة المسؤولين بالكشف عن الأشخاص المقصرين ومعاقبتهم.
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