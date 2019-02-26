أنقرة: صفقة "إس 400" محسومة ونناقش حاليا موعد تسليمها

جدد رئيس الوزراء التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، رفض بلاده الاستجابة للضغوط الأمريكية بشأن إتمام صفقة شراء منظومة صواريخ "إس 400" من روسيا، مشيرا إلى أن ملف الانسحاب الأمريكي من سوريا سيتم مناقشة تفاصيله مع الوفد الأمريكي الذي سيزور أنقرة غدا.

أنطاكيا — سبوتنيك. وقال تشاووش أوغلو في مؤتمر صحافي في أنقرة، إن "تركيا لن تتراجع عن تعهداتها وموضوع منظومة "إس 400" انتهى ولا يهمنا ما يقوله الآخرون"، مضيفا " نناقش حاليا موضوع موعد تسليم منظومة إس — 400".

وتابع وزير الخارجية التركي أن "الوفد الأمريكي الذي سيزور تركيا غدا سيبحث موضوع انسحاب القوات الأميركية من سوريا".

وشدد تشاووش أوغلو "ينبغي أن تتطابق آرائنا مع الولايات المتحدة بشأن المنطقة الآمنة والمواضيع الأخرى ومجوعة العمل تجتمع لهذه الغاية غدا حيث سنبحث ما يمكن أن نفعله سويا".

وكان إسماعيل دمير، رئيس إدارة الصناعات الدفاعية التركية، صرح بأن بلاده تتوقع بدء تسلم نظام الدفاع الجوي الروسي "إس 400" في يوليو/تموز المقبل.

وأضاف دمير، أنه من المستحيل أن تقبل تركيا عرضا قدمته لها الولايات المتحدة لشراء أنظمة باتريوت الدفاعية بصيغته الحالية، مضيفا أن المحادثات مستمرة بهذا الشأن، حسبما نقلت رويترز.

وكان مسؤولون أمريكيون قد حذروا من أن شراء تركيا أنظمة "إس-400" الروسية الدفاعية سيعرض صفقة بيع طائرات "إف-35" لتركيا للخطر وربما يؤدي أيضا لفرض عقوبات أمريكية.