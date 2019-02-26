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15:17 26 فبراير/ شباط 2019
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    المدمرة الأمريكية غرافلي

    دخول مدمرة أمريكية تحمل صواريخ " توماهوك" بحر البلطيق

    © Photo/ © U.S. Navy / MCS 3rd Class Bobby J Siens
    العالم
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    دخلت المدمرة الأمريكية "غرافلي" (USS Gravely DDG-107)، المحملة بصواريخ كروز من طراز " توماهوك" بحر البلطيق.

    ووفقا لقناة "زفيزدا" الروسية، فإن المدمرة اجتازت مضيق الحزام الكبير وتبحر الآن على طول الساحل الألماني.

    ودخلت السفينة، التي سميت باسم نائب الأميرال صامويل لي غرافلي الأصغر تكريما له، خدمة البحرية الأمريكية في عام 2010. وتبلغ سعتها الكلية 9648 طنًا، والحد الأقصى للطول — أكثر من 155 مترًا، والعرض — أكثر من 20 مترًا. السرعة — تصل إلى 32 عقدة. مدى الإبحار — 4890 ميل بسرعة 20 عقدة. الطاقم يتكون من 380 شخص.

    والمدمرة مزودة بمنصات إطلاق فيها 32 منصة في الجزء الأمامي و 64 منصة في الجزء الخلفي. ويمكن أن يثبت على المنصات صواريخ مضادة للغواصات أو مضادة للسفن، وكذلك صواريخ توماهوك البعيدة المدى، القادرة على ضرب أهداف على مسافة تصل إلى 2500 كيلومتر.

    وبالإضافة إلى ذلك، هي مسلحة بمدفعية مارك 45 عيار 127 ومدفعية مضادة للطائرات من عيار 25 ملم ومدافع رشاشة من عيار 12 ملم وصواريخ مضادة للطائرات وطوربيدات ومروحيتين متعددتين الأغراض من طراز سيهواك.

    الكلمات الدلالية:
    مدمرة أمريكية, بحر البلطيق, أمريكا, ألمانيا
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