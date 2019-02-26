ترامب يصل إلى فيتنام لحضور القمة الثانية مع زعيم كوريا الشمالية

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الفيتنامية هانوي، التي من المقرر أن تعقد فيها قمته الثانية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

© REUTERS / POOL مبعوث أمريكي في كوريا الشمالية من أجل قمة ترامب وكيم

أفادت وكالة "رويترز" أن ترامب وصل إلى هانوي، للقاء الزعيم الكوري الشمالي، في ثاني لقاء، بعد ثمانية أشهر من أول اجتماع تاريخي بينهما في سنغافورة.

وتعهد الزعيمان عقب القمة بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، ما دفع ترامب إلى التأكيد على أن كوريا الشمالية لم تعد تشكل تهديدا نوويا".

وقال ترامب يوم 19 فبراير، إنه يتطلع إلى اجتماع جيد مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في 27 و28 من فبراير/ شباط، في فيتنام ويريد نزع سلاح بيونغ يانغ النووي في نهاية المطاف، لكنه ليس في عجلة من أمره.

وسيناقش الزعيمان، في القمة الثانية، التي تبدأ غدا الأربعاء، كيفية تنفيذ تعهد كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية وسبل تحسين العلاقات بين البلدين.