ترامب يلتقي الزعيم الكوري منفردا لمدة 20 دقيقة

تم تخصيص حوالي ساعتين للقاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع نظيره الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، المرتقب يوم الأربعاء، وذلك وفق جدول أعمال البيت الأبيض.