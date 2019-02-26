ردا على "الهجوم الهندي"... الرئيس الباكستاني: سندافع عن دولتنا

يواصل المسؤولون الباكستانيون تعليقاتهم على الهجوم الجوي الهندي، الذي وقع، اليوم الثلاثاء، في ولاية جامو وكشمير المتنازع عليها.

وقال الرئيس الباكستاني عارف علوي "رسالة باكستان إلى العالم هي أننا نريد السلام".

وتابع على "تويتر": "لكن لا يجب أن يكون هناك شك في قدرتنا على الدفاع عن أنفسنا"، مضيفا "نحن شعب تحميه قوات مسلحة قادرة على حمايته".

وكانت 12 طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية من طراز "ميراج — 2000" قد شنت غارات على معسكر لجماعة "جيش محمد" في جزء من إقليم كشمير يقع تحت سيطرة باكستان، وألقت الطائرات الهندية عدة قنابل موجهة يبلغ وزن كل منها 1 طن، مما أدى إلى تدمير هذا المعسكر بشكل كامل.

وحذر المتحدث باسم الجيش الباكستاني الجنرال آصف غفور، من رد شامل، مؤكدا أن إسلام أباد ليس لديها نية لبدء الحرب، لكنه لا يجب العبث معها، بينما قال وزير الخارجية شاه محمود كوريشي، إن الهجوم الهندي يدمر جهود السلام، وذلك في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حسبما ذكر موقع "راديو باكستان".

Pakistan's message to the world. We want peace but nobody should be under any illusion about our capability to defend ourselves. pic.twitter.com/ejXVsaBclA — Dr. Arif Alvi (@ArifAlvi) February 26, 2019

وقال بيان للخارجية الباكستانية، في وقت سابق، إن القائم بأعمال وزير الخارجية بوزارة الخارجية الباكستانية استدعى القائم بأعمال السفارة الهندية في إسلام أباد، وأكد له بشكل قاطع أن عدوان الهند يشكل تهديدا للسلام والاستقرار في المنطقة وأن إسلام أباد سترد بالشكل والوقت المناسب.

ويأتي الهجوم الهندي، بعد نحو أسبوعين من قيام أحد عناصر تنظيم "جيش محمد" بتفجير نفسه بالقرب من قافلة للشرطة العسكرية في ولاية جامو وكشمير أدى إلى مقتل 45 شخصا مما تسبب في تعقيد العلاقات الهندية الباكستانية المتوترة بالفعل، ووضع المنطقة على حافة النزاع العسكري مجددا.