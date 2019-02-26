رئيس وزراء إيطاليا يستبعد وجود بلاده العسكري في ليبيا

وقال كونتي في مقابلة مع صحيفة "إل سولي 24 أوري، "يجب استبعاد وجودنا العسكري في ليبيا"، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإيطالية "آكي".

وأضاف رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، "لقد ساعدنا مؤتمر باليرمو على استعادة دورنا أكثر بكثير من مجرد كونه حضورا محتملا لوحدة عسكرية، والذي من شأنه أن يسهم بتغذية عدم الاستقرار في البلاد".

وأشار رئيس الوزراء الإيطالي إلى أن "المسار قد تم تحديده بالفعل".

وتابع "يجب علينا مواصلة دعم جهود الأمم المتحدة، ومتابعة الحوار مع مختلف الجهات الليبية، لكي يكون الجميع مقتنعين بأن تفضيل التأثير الشخصي على المنفعة الجماعية للشعب، هو البديل الوحيد لضمان السلام والازدهار لأبنائهم وأحفادهم".