نيبينزيا: هدف واشنطن الوحيد في فنزويلا هو تغيير النظام بما في ذلك بالطرق العسكرية

أعلن ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الهدف الوحيد لتدخل الولايات المتحدة في شؤون فنزويلا هو تغيير النظام فيها، مشيرا إلى أنه لا يستبعد غزو عسكري.

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي:"الآن أصبح واضحا، أن الهدف الوحيد لواشنطن في فنزويلا كان ولا يزال، ليس حل مشكلات فنزويلا، وليس الاهتمام بالشعب، بل تغيير النظام، بما في ذلك التهديد للقيام بذلك بالطرق العسكرية".

© REUTERS / SHANNON STAPLETON مجلس الأمن الدولي يناقش الوضع في فنزويلا مساء الغد

وطالب نبيبينزيا أيضا مجلس الأمن الدولي احترام حدود وسيادة فنزويلا، ورفع الحظر عن حساباتها المالية.

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي.

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.

وأعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وأيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، الذي بدأ فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.

ويمارس كبار المسؤولين الأمريكيين، ضغوطا على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، للتنحي وتسليم السلطة لرئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو.