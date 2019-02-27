"النواب الأمريكي" يصوت لصالح إلغاء إعلان ترمب حالة الطوارئ لتمويل بناء الجدار مع المكسيك

وسيمرر الإجراء الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يمكن لمجموعة من الجمهوريين أن يقفوا مع الديمقراطيين لإرسال الإجراء إلى مكتب الرئيس ويجبروه على التوقيع على أول "فيتو" خلال رئاسته.

The House passed H.J.Res. 46 — Relating to a national emergency declared by the President on February 15, 2019 by a vote of 245-182.



The House is voting now on S. 47 — Natural Resources Management Act. — House Press Gallery (@HouseDailyPress) February 26, 2019

في وقت سابق الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي حالة الطوارئ من أجل تمكينه من الحصول على الأموال اللازمة لبناء الجدار العازل على حدود المكسيك، قائلا إنه سيحمي البلاد من الغزو.

ومنذ إعلان إعلان الطوارئ، تعرض قرار ترامب للكثير من الانتقادات، إذ قالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، السيناتور تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، في بيان مشترك:

إن الكونغرس سيدافع عن سلطاتنا الدستورية في الكونغرس، وفي المحاكم، وأمام الجمهور بكل وسيلة متاحة.

وأضاف شومر وبيلوسي أن "الكونغرس لن يترك الرئيس يمزق الدستور".