مقتل شخص وفقدان العشرات تحت الأنقاض إثر انهيار أرضي بمنجم ذهب في إندونيسيا

لقي شخص حتفه ولا يزال آخرون كثر تحت الأنقاض إثر انهيار أرضي بمنجم ذهب غير مرخص في إندونيسيا، وفقا ما نقلته وكالة رويترز عن الإدارة المحلية للحالات الطارئة.

موسكو — سبوتنيك. ووفقا للوكالة، وقع الانهيار الأرضي في جزيرة سولاويزي الإندونيسية، مشيرة إلى أنه لحين هذه اللحظة، تم إنقاذ 13 شخصا من تحت الأنقاض.