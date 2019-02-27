مصادر في الدفاع الهندية: نيودلهي قصفت باكستان بقنابل إسرائيلية

ونقلت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية عن مصادر رفيعة المستوى في وزارة الدفاع أن خمس مقاتلات من طراز "ميراج 2000" تابعة لسلاح الجو الهندي قصفت معسكرا تابعا لتنظيم "جيش محمد" في إقليم خيبر بختونخوا الباكستاني بقذائف Spice-2000 إسرائيلية الصنع.

© Sputnik . Fuad Safarov وزير الخارجية التركي يتصل بنظيره الباكستاني لاحتواء التوتر مع الهند

وبحسب المصادر العسكرية، فإن الخطة الأصلية كانت تقضي باستهداف المعسكر دون دخول المجال الجوي الباكستاني، لكن الرياح الغربية القوية منعت المقاتلات الهندية من تطبيق هذه الخطة، ودخلت الطائرات المجال الباكستاني لتوجه الضربات ثم عادت بسلام إلى أجواء بلادها، على الرغم من محاولة مقاتلتين باكستانيتين اعتراضها.

وتستخدم القذائف الإسرائيلية نظام تحديد المواقع GPS لضرب الأهداف، كما تستخدم تكنولوجيا تمنع العدو من تشويه الإحداثيات وحرفها عن مسارها.

يذكر أن الغارات التي شنتها الهند على باكستان، أسفرت عن تصعيد غير مسبوق منذ سنين للتوتر بين الطرفين، بلغ ذروته اليوم الأربعاء، حيث خسر كل واحد من الطرفين طائرة مقاتلة في معركة جوية فوق منطقة كشمير المتنازع عليها.