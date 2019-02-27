بكين تبدأ حملة ضد المواد الإباحية والأخبار المزيفة

قررت السلطات الصينية البدء بحملة ضد المواد الإباحية على الإنترنت والمطبوعات غير القانونية للأطفال ومنظمات الأخبار المزيفة.

أفاد موقع وكالة "شينخوا" الصينية، أن الصين تستعد لإطلاق حملة جديدة لملاحقة المواد الإباحية على الإنترنت والمطبوعات غير القانونية للأطفال ومنظمات الأخبار المزيفة.

© AFP 2018 / Johannes Eisele الصين تقترب من تدشين ناطحة سحاب أفقية (صور)

وتستمر الحملة التي بدأ بتنفيذها المكتب الوطني لمكافحة المواد الإباحية والمطبوعات غير القانونية من شهر مارس/ آذار المقبل إلى نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الجاري.

وتهدف الحملة لمنع انتشار المواد ذات المحتوى الإباحي والمخل بالآداب من خلال تأسيس مواقع إلكترونية أدبية ومواقع للتواصل الاجتماعي ومنتديات إلكترونية ومنصات للبث المباشر، وفقا للمكتب.

وبالإضافة للمواقع الإباحية سوف تشدد السلطات حملتها ضد المطبوعات غير القانونية للأطفال. وسيتم متابعة الكتب والألعاب الورقية والمنتجات الثقافية الأخرى بشكل دقيق وخاصة تلك التي تباع للصغار بالقرب من المدارس.

وستكافح الحملة المواد الإباحية والبذيئة والعنيفة والمعلومات الضارة الأخرى المنتشرة على التطبيقات الإلكترونية للأطفال.

وسوف تكلف الهيئات التنظيمية بمكافحة منظمات الأخبار المزيفة والصحفيين الذين ينشرون أخبارا مزيفة ومظاهر سوء السلوك مثل الابتزاز بالأخبار، بحسب المكتب.