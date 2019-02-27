بكين تبدأ حملة ضد المواد الإباحية والأخبار المزيفة

أفاد موقع وكالة "شينخوا" الصينية، أن الصين تستعد لإطلاق حملة جديدة لملاحقة المواد الإباحية على الإنترنت والمطبوعات غير القانونية للأطفال ومنظمات الأخبار المزيفة.
وتهدف الحملة لمنع انتشار المواد ذات المحتوى الإباحي والمخل بالآداب من خلال تأسيس مواقع إلكترونية أدبية ومواقع للتواصل الاجتماعي ومنتديات إلكترونية ومنصات للبث المباشر، وفقا للمكتب.
وبالإضافة للمواقع الإباحية سوف تشدد السلطات حملتها ضد المطبوعات غير القانونية للأطفال. وسيتم متابعة الكتب والألعاب الورقية والمنتجات الثقافية الأخرى بشكل دقيق وخاصة تلك التي تباع للصغار بالقرب من المدارس.
وستكافح الحملة المواد الإباحية والبذيئة والعنيفة والمعلومات الضارة الأخرى المنتشرة على التطبيقات الإلكترونية للأطفال.
وسوف تكلف الهيئات التنظيمية بمكافحة منظمات الأخبار المزيفة والصحفيين الذين ينشرون أخبارا مزيفة ومظاهر سوء السلوك مثل الابتزاز بالأخبار، بحسب المكتب.
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