واشنطن تقترح إجراء انتخابات رئاسية جديدة في فنزويلا بمراقبة دولية

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وجاء في الوثيقة التي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منها: "أن يدعو [مجلس الأمن الدولي] إلى بدء عملية سياسية سلمية تؤدي إلى انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وذات مصداقية بمراقبة دولية".
وقالت رودريغيز في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: إن "الولايات المتحدة تعد الأرضية لعمل عسكري تحت ذرائع إنسانية، فضلا عن مواصلتها لابتكار الذرائع لشن عدوان عسكري ضد فنزويلا".
وتشهد فنزويلا أزمة سياسية، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي.
واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.
وأعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.
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