جورجيا... سرقة فرعين لمصرف "ليبيرتي" في تبليسي

Sputnik رئيسة جورجيا تريد الاندماج أكثر مع أوروبا

موسكو — سبوتنيك . ونقلت وكالة "إنتيربرس نيوز" عن الداخلية الجورجية، تأكيدها أن عملية السطو الثانية وقعت في الفرع الموجود في شارع نادزالاديف.

وفي وقت سابق، صرح موظف في المصرف لوكالة "سبوتنيك" بأن شخصين مجهولين قاما بسرقة فرع تابع لمصرف "ليبيرتي" في شارع كازبيغي وسط تبليسي، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات.

وأشارت تقارير وسائل الإعلام المحلية إلى وجود خبراء الأدلة الجنائية في مكان الحادث، وقد تم فتح قضية جنائية بموجب مادة "السرقة".