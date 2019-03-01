ترامب يقول إنه يريد نزع السلاح النووي بشكل كامل في كوريا الشمالية

واشنطن — سبوتنيك. وقال ترامب على أثير قناة فوكس نيوز: "أرادوا (بكوريا الشمالية) نزع الأسلحة النووية من أماكن معينة، بينما أنا أردت نزع السلاح النووي بالكامل، وهناك عقوبات، ولم تكن لدي رغبة في التخلي عن مسألة العقوبات لحين التوصل لبرنامج حقيقي، وهم لم يكونوا مستعدين لذلك".
وانتهت القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، التي عقدت في هانوي في 27-28 شباط/فبراير، دون توقيع الوثيقة المشتركة التي كان مخططا لها مسبقا، كما هو موضح سابقا في الجدول الزمني للبيت الأبيض.
وكان من المتوقع أن يتم التوقيع خلال قمة هانوي على اتفاقيات تهدف إلى نزع السلاح النووي وتعزيز السلام الإقليمي وتحسين العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ، لكن ترامب أشار إلى أن الطرفين فضلا تأجيل ذلك.
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