العميد سلامي: لا أحد يستطيع الحد من قدرات حركات المقاومة في المنطقة

أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الإيراني، العميد حسين سلامي، اليوم الجمعة، أن لا أحد يستطيع الحد من قدرات حركات المقاومة في المنطقة.

وقال العميد سلامي في تصريح له أن لا أحد يمكنه الحد من قدرة محور المقاومة في المنطقة، مؤكدا أن "الكيان الإسرائيلي إذا لم يكف شره فسيتم محوه من الوجود"؛ وفقا لوكالة "تسنيم" الدولية للأنباء.

© AP Photo / Hasan Sarbakhshian الحرس الثوري الإيراني يهدد ويوجه دعوة للقوات الأمريكية في المنطقة

وأوضح العميد سلامي أن خطة توسيع حركات المقاومة ضد أمريكا والكيان الإسرائيلي والقوى المتحالفة معه في المنطقة، تنمو بشكل متسارع، على الرغم من سعي الأعداء للحيلولة دون ذلك.

وأضاف سلامي، قائلا "لا أحد يستطيع الحد من قدراتها. لقد قلنا لهم أن يكفوا شرهم عنا، لأن ذلك لن يؤدي إلا لمحو إسرائيل من الوجود".

وسبق أن قال الجنرال حسين سلامي، نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، إن طهران لن تسحب قواتها من المنطقة ورفض الدعوات الأمريكية بضرورة كبح نفوذ طهران الإقليمي.

وأضاف "لا يمكن أن يطلب منا العدو الرحيل عن المنطقة. هم يجب أن يغادروا المنطقة، سنساعد أي مسلم في أي مكان في العالم".