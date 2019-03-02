لافروف يدين التهديدات الأمريكية لفنزويلا في اتصال مع بومبيو

وفي اليوم السبت الثاني من أذار/ مارس، وبمبادرة من الجانب الأمريكي، جرت محادثة هاتفية بين لافروف وبومبيو.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "جرى التركيز على الوضع في فنزويلا. وأدان لافروف التهديدات الأميركية لقيادتها الشرعية، وهو ما يعد تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة وانتهاكا للقانون الدولي".
وأضاف البيان أنه "فيما يتعلق باقتراح واشنطن إجراء مشاورات ثنائية بشأن المسألة الفنزويلية، نذكر أننا مستعدون لذلك، لكن لكن من الضروري اتباع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة بشكل صارم، حيث أن الفنزويليين وحدهم هم من يحق لهم تقرير مستقبلهم".
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