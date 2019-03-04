رئيسا هيئتي الأركان العامة الروسية والأمريكية يلتقيان في فيينا

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "اليوم في فيينا، سيعقد لقاء رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، النائب الأول لوزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش، فاليري غيراسيموف، مع رئيس لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة الأمريكية، جوزيف دانفورد".
وأشار رئيس مركز المصالحة الروسي، الجنرال فيكتور كوبشيشين، إلى أنه وفقا للقرار المتخذ في الأول من مارس (آذار) في اجتماع المقر التنسيقي المشترك بين روسيا وسوريا لإعادة اللاجئين إلى سوريا، ومن أجل منع كارثة إنسانية في مخيم الركبان، تم إرسال حافلات إلى نقطة جليب لعودة سكان مخيم الركبان دون عوائق من منطقة التنف إلى أماكن إقامتهم الدائمة، وفقا للنشرة اليومية لمركز المصالحة الروسي المنشورة على موقع وزارة الدفاع الروسية.
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