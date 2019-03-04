قاسمي: العلاقات بين طهران وموسكو طيبة وستكون أفضل

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، على متانة العلاقات بين موسكو وطهران، مشيرا إلى أنها ستكون أفضل مستقبلا.

طهران — سبوتنيك. وقال قاسمي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "العلاقات بين طهران وموسكو طيبة وستكون أفضل مستقبلا، بينما مسؤولو كيان الاحتلال الإسرائيلي لديهم عادات لا يتخلون عنها بينها الكذب، وهناك من يريد تأزيم علاقات إيران مع دول المنطقة".

في سياق آخر، أعلن قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري، عن إنتاج سلاح مضاد لليزر لمواجهة سلاح الليزر الأمريكي، قائلا: "نعمل عليها وهناك سلاح مناسب لمواجهتها وكذلك تم التخطيط لمواجهة المضاد للطائرات المسيرة".

وأشار تنكسيري، خلال تصريحات مع وكالة"تسنيم" الإيرانية، إلى دخول القوات البحرية مجال إنتاج واستخدام الغواصات، قائلا: "إن الغواصة التي نعمل عليها هي من فئة ميدجت والتي هي أكثر تطورا من الغواصة غدير، مثل غواصة فاتح أو الخليج الفارسي التي يتم إنتاجها اليوم في وزارة الدفاع، بالتأكيد إن أحد مطالبنا هي تزويدنا بغواصتي فاتح والخليج الفارسي".