القضاء التركي يؤيد طلب النيابة سجن 16 شخصا مدى الحياة

قال مصدر في النيابة العامة في إسطنبول، بتصريح لوكالة سبوتنيك: "وافقت المحكمة الجنائية الـ 30 بإسطنبول على لائحة الاتهام المتعلقة بـ أحداث متنزه جزي في عام 2013"، موضحاً أن لائحة الاتهام تطالب بسجن 16 شخصا من بينهم رجل الأعمال كافالا والصحافي جان دوندار مدى الحياة بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة ومنعها من أداء مهامها وتمويل مظاهرات متنزه جيزي.
الجدير بالذكر أن رجل الأعمال عثمان كافالا معتقل منذ عام 2017 في جين كان قد أمر الادعاء العام في إسطنبول بإلقاء القبض على المتهمين في القضية ومنهم الصحفي جان دوندار والممثلون محمد علي ألابورا وملتم أريكان والمهندسة المعمارية موغيلا باييتشي وجميعهم خارج تركيا حيث ستتم محاكمتهم غيابيا.
واندلعت مظاهرات متنزه جيزي منتصف عام 2013، للاحتجاج على خطة الحكومة للبناء على المتنزه الواقع وسط إسطنبول، ولكن سرعان ما انتشرت في جميع أنحاء تركيا وتحولت إلى احتجاجات ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه وسياساته.
وتضم لائحة الاتهام 746 مشتكيا من بينهم الرئيس التركي أردوغان.
وجاءت موافقة المحكمة على لائحة الاتهام بعد مرور نحو 16 شهر على التحقيقات التي بدأتها النيابة العامة في إسطنبول بحق 16 شخصا من بينهم عثمان كافالا حيث يرى المراقبون أن مطالبة النيابة العامة بسجن 16 شخصا مدى الحياة هدفه ترويع المواطنين ومنعهم من رفع صوتهم ضد الممارسات غير الديمقراطية والقانونية لأردوغان وحكومته.
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