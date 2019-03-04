صحيفة: الهند لن تصمد في حرب ضد باكستان أكثر من 10 أيام

كشفت مصادر حكومية هندية، أن الهند غير قادرة على تزويد قواتها بالذخيرة لأكثر من 10 أيام، في حال خوض اشتباكات مكثفة مع باكستان.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، زعمت مصادر حكومية هندية أن 68 بالمئة من معدات الجيش الهندي قديمة للغاية، بل وتعد رسميا "عتيقة".

© AP Photo / الهند تستأجر غواصة نووية أخرى من روسيا

وقال غوراف غوغوي عضو اللجنة الدائمة للدفاع في البرلمان الهندي "قواتنا تفتقر للمعدات الحديثة، فيما عليها تنفيذ عمليات عسكرية في القرن الحادي والعشرين".

وأضافت الصحيفة أن طيارا في سلاح الجو الهندي وجد نفسه الأسبوع الماضي في خضم معركة جوية عنيفة مع طائرة مقاتلة باكستانية وانتهى به المطاف أسيرا في قبضة العدو.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطائرة التي كان يستقلها الطيار الهندي، يعود تاريخ صناعتها لستينيات القرن الماضي.

ووصفت الصحيفة الصدام الجوي الأخير بين الهند وباكستان، بأنه كان لحظة مشؤومة بالنسبة للجيش الهندي الذي تعتمد عليه الولايات المتحدة للمساعدة في كبح جماح الصين الآخذة في التوسع.

ورصدت الصحيفة أن العديد من المشاكل، تجعل مبيعات الأسلحة الأمريكية والتدريبات المشتركة مرهقة، إضافة إلى ما تعانيه القوات الهندية من نقص كبير في التمويل، وميل البحرية والجيش والقوات الجوية إلى التنافس عوضا عن العمل المشترك.