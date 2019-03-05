باكستان تعلن إبعاد غواصة هندية بدعوى دخولها مياهها الإقليمية

أعلنت باكستان، اليوم الثلاثاء، أنها أحبطت محاولة غواصة هندية دخول المياه الإقليمية، أول من أمس الأحد.

ونشرت البحرية الباكستانية تسجيل مصور يزعم أن غواصة هندية حاولت دخول المياه الباكستانية، في 3 مارس آذار، وتم إبعادها. ويأتي التطور الأخير بعد زيادة التوترات بين الدولتين النوويتين.

وجاء في بيان من متحدث باسم البحرية "استخدمت البحرية الباكستانية مهاراتها الخاصة لدرء الغواصات، ومنعها من دخول المياه الباكستانية بنجاح"، وذلك بحسب موقع "جيو نيوز".

Yeh kya — chai piaye baghair bhaag gaye pic.twitter.com/92sw7qPVoI — omar r quraishi (@omar_quraishi) March 5, 2019

​ولفت البيان إلى أن الغواصة الهندية كانت محملة بالتكنولوجيا المتقدمة، وتم الكشف عنها من قبل البحرية الباكستانية، وهو ما يعتبر خسارة للبحرية الهندية.

وأشار البيان، إلى أن اعتراض الغواصة اليوم هو ثاني حادث من نوعه منذ عام 2016.

وتوترت العلاقات بين الهند وباكستان في شهر فبراير/ شباط الماضي، على خلفية قيام أحد عناصر تنظيم "جيش محمد" الإرهابي بهجوم في ولاية كشمير المتنازع عليها بين الدولتين، وقد أسفر هذا الهجوم عن مقتل 41 شرطيا على أقل تقدير.

وردا على ذلك شن سلاح الجو الهندي غارات على معسكر لتنظيم "جيش محمد" المسؤول عن الهجوم، وبلغ التوتر ذروته عندما أعلنت إسلام آباد إسقاط مقاتلتين هنديتين فيما ذكرت نيودلهي أنها أسقطت مقاتلة باكستانية وخسرت إحدى مقاتلاتها.